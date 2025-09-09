Francia: almeno 9 le teste di maiale rinvenute davanti alle moschee

Parigi, 9 set. (Adnkronos/Afp) - Sono almeno nove le teste di maiale ritrovate davanti alle moschee francesi, "quattro a Parigi e cinque nella Petite Couronne (i tre dipartimenti attorno alla capitale francese: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, ndr)". Lo ha riferito il pref...