Francia: De Monte (FI), 'ricordare Valeria vittima strage Bataclan per difendere libertà'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Basta ricordare il nome, Bataclan, per riaprire una ferita che per l’Europa resta indelebile. Sono passati dieci anni dal terribile attacco terroristico che sconvolse Parigi e che provocò la morte di 130 vittime e 413 feriti, tra le quali la nostra Valeria Solesin. La matrice degli attentati che colpirono la Francia era islamista”.

Così sui social la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte.

“Per questo è sempre più importante difendere le nostre democrazie dal fondamentalismo aggressivo -continua-che cerca di prendere piede in Europa, a casa nostra, nelle nostre strade. Onorare il Bataclan e difendere le libertà del nostro sistema è il modo migliore per proteggere il nostro futuro”, conclude.