Francia, ex chirurgo a processo: accusato di abusi su quasi 300 bambini

Accusato di abusi su centinaia di bambini: a processo in Francia un ex chirurgo

L’ex chirurgo Joel Le Scouarnec, 73 anni, sarà processato con l’accusa di aver violentato centinaia di bambini tra il 1989 e il 2014 in Bretagna. Molti dei piccoli erano suoi pazienti.

Avrebbe aggredito e violentato quasi 300 bambini tra il 1989 e il 2014, molti dei quali allora suoi pazienti. E’ con questa accusa che Joel Le Scouarnec, 73 anni, sarà processato, in quello che sarà il più grande procedimento per abusi su minori della storia della Francia. L’ex medico chirurgo sarà alla sbarra il prossimo 24 febbraio, a Vennes. Le Scournec si è dichiarato colpevole solamente di alcuni dei casi di cui è accusato. L’uomo si trova in prigione dal 2017, quando era stato arrestato per aver violentato le sue nipoti, una paziente e una bimba di soli 6 anni. Nell’appartamento dell’ex chirurgo furono trovate diverse bambole gonfiabili delle dimensioni di bambini, oltre 300 immagini di abusi su minori e anche un diario dove l’ex medico annotava tutte le aggressioni. Da notare che la maggior parte della vittime erano anestetizzate al momento dell’abuso, rendendo così loro quasi impossibile ricordare quanto subito.

Le testimonianze

Molte delle presunte vittime di Joel Le Scouarnec, durante la violenza sarebbero state anestetizzate. Una donna, ad esempio, ha raccontato che quando la polizia l’ha contattata poiché sul diario dell’ex chirurgo c’era il suo nome, le è tornato subito tutto in mente: “ho avuto dei flashback di qualcuno che entrava nella mia stanza di ospedale, sollevava le lenzuola, diceva che avrebbe controllato se tutto andava bene. Mi ha violentata.”

Secondo le indagini, alcuni membri della famiglia dell’uomo erano a conoscenza di quello che faceva ai bambini, ma nessuno sarebbe mai intervenuto. La moglie invece ha sempre negato di essere a conoscenza della “seconda vita” del marito, padre dei suoi tre figli.