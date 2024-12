Il governo di Michel Barnier in Francia è durato soltanto tre mesi: la mozione di sfiducia è passata con 331 voti a favore

L’Assemblea Nazionale ha approvato la mozione di sfiducia contro il governo del primo ministro Michel Barnier in Francia: è la prima volta in oltre 60 anni che un esecutivo francese viene destituito a seguito di una votazione parlamentare. Le Pen ha ribadito con fermezza la sua posizione in merito a questa decisione.

Il governo di Barnier sfiduciato: arriva la caduta in Francia

La mozione di sfiducia ha ottenuto il pieno sostegno del Nuovo Fronte Popolare di sinistra, che l’aveva presentata, e del Rassemblement National di estrema destra, insieme ai sostenitori dell’ex Républicain Éric Ciotti, che l’hanno firmata.

La mozione è stata approvata con 331 voti favorevoli, superando la maggioranza di 289. L’annuncio è stato fatto in Assemblea Nazionale dalla presidente dei deputati, Yael Braun-Pivet.

Si tratta del secondo governo della Quinta Repubblica francese rovesciato da una mozione di sfiducia, dopo quello di Georges Pompidou nel 1962.

L’arrivo del premier Barnier alla tribuna del Parlamento e le parole di Le Pen

È iniziato alle 16.30 all’Assemblea Nazionale il dibattito sulle mozioni di sfiducia contro il governo del premier francese Michel Barnier. Il premier lancia un appello alla responsabilità e avverte sui rischi per la stabilità dei conti pubblici, mentre il presidente Macron sta esaminando piani alternativi.

“Sono commosso“, ha dichiarato Barnier, le cui parole hanno aperto quello che potrebbe essere il suo ultimo discorso da premier.

Marine Le Pen, invece, ha preso la parola in Assemblée Nationale e ha mostrato ancora una volta tutta la sua determinazione in merito alla decisione di sfiducia:

“Eccoci al momento della verità, che mette fine ad un governo effimero“.

Secondo fonti di Le Parisien, durante una colazione questa mattina con i deputati favorevoli alla maggioranza in commissione finanze, che è durata un’ora e mezza, il premier non ha mostrato speranze di poter evitare la sfiducia.

Il presidente Macron pronto a nominare un nuovo premier in 24 ore

Il governo francese guidato da Barnier sotto la minaccia di sfiducia. L’Assemblea nazionale sta esaminando e si appresta a votare le due mozioni di censura contro il governo di centrodestra, presentate rispettivamente dal Nuovo fronte popolare, a sinistra, e dal Rassemblement national, a destra.

Il presidente francese Emmanuel Macron intende nominare un nuovo primo ministro entro 24 ore. Lo riporta l’emittente Bfmtv, citando un ex ministro vicino a Macron: