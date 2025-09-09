Home > Flash news > Francia: media, Bayrou presenterà le dimissioni a Macron alle 13.30

Parigi, 9 set. (Adnkronos) – Il primo ministro francese François Bayrou presenterà le sue dimissioni a Emmanuel Macron alle 13,30. Lo scrive Le Parisien. Il capo dello Stato "nominerà un nuovo primo ministro nei prossimi giorni", aveva annunciato ieri l'Eliseo in un comunicato.