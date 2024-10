Le recenti piogge hanno aggravato la situazione delle frane in Liguria, con gravi conseguenze per la comunità.

Il maltempo e le sue conseguenze

Negli ultimi giorni, la Liguria ha vissuto un’ondata di maltempo che ha portato a gravi conseguenze, in particolare nel comune di Avegno, in provincia di Genova. Le intense piogge hanno causato frane e smottamenti, mettendo a rischio la sicurezza dei residenti e delle infrastrutture. La situazione è diventata critica, con il torrente Recco che ha visto un aumento del flusso d’acqua, contribuendo al distacco di terra e fango.

La frana di Avegno: un evento preoccupante

La frana che ha colpito Avegno non è un evento isolato. Già il 17 ottobre, una parte della colata di terra si era staccata, ma le piogge incessanti del 25 ottobre hanno amplificato il fenomeno. Questo ha portato a un aumento della preoccupazione tra i cittadini, che temono per la loro incolumità. Le autorità locali hanno attivato misure di emergenza per monitorare la situazione e garantire la sicurezza della popolazione.

Le misure di emergenza adottate

In risposta alla crisi, il comune di Avegno ha avviato una serie di interventi per contenere i danni e prevenire ulteriori frane. Sono stati attivati i servizi di emergenza e sono stati effettuati sopralluoghi per valutare la stabilità del terreno. Inoltre, è stata emessa un’ordinanza per limitare l’accesso alle aree a rischio, al fine di proteggere i cittadini. La collaborazione tra le autorità locali e i cittadini è fondamentale per affrontare questa emergenza e garantire un ritorno alla normalità.