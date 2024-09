Friuli DOC compie 30 anni e Udine si prepara a quella che si appresta ad essere l’edizione più partecipata: per l’evento 2024 la città sarà diversa, lo ha assicurato l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Venanzi.

Friuli DOC e i festeggiamenti per i trent’anni

La trentesima edizione di Friuli DOC, in arrivo dal 12 al 15 settembre, ha un concetto ben chiaro al Vicesindaco e Assessore ai grandi Eventi Alessandro Venanzi che, in occasione della Conferenza stampa di presentazione dei partner, ha affermato:

“Friuli Doc ha gradualmente perso uno spirito originario, che nella sua semplicità era anche l’intenzione più nobile di una manifestazione come quella che organizziamo da trent’anni, il desiderio di ritrovarsi nella nostra città e festeggiare insieme . Con l’edizione di quest’anno abbiamo intenzione di recuperare quello spirito, pensando in particolare alla fascia dei più giovani”.

L’evento non sarà soltanto enogastronomico, ma grande spazio verrà dato all’arte. A tal proposito, nella Chiesa di San Francesco sarà presente una mostra che racconterà la storia dei 30 anni di Friuli DOC attraverso le locandine passate, mentre presso la Galleria Tina Modotti verrà allestita una mostra fotografica dei momenti salienti delle edizioni passate.

La città si prepara in vista di Friuli DOC

La città sarà diversa, ci sarà un allestimento più forte, un city dressing che non lascerà dubbi, dichiara Venanzi. Inoltre, la musica sarà un elemento fondamentale di questa 30esima edizione.

“Ci sarà un allestimento di bandiere e striscioni, non solo per le vie della città, ma soprattutto sulle porte di accesso al centro, porta Villalta e via Aquileia su tutte”.