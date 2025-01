Fucilata a un pensionato in Gallura: indagini in corso

Fucilata a un pensionato in Gallura: indagini in corso

Un pensionato ferito da una fucilata mentre guida in Gallura, indagini in corso.

Un episodio inquietante in Sardegna

Un uomo di 80 anni è stato vittima di un agguato mentre si trovava alla guida della sua auto lungo la Strada provinciale 24, nei pressi di Padru, in Gallura. L’anziano è stato colpito da una fucilata, un evento che ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona. La cartuccia utilizzata era caricata a pallini, un dettaglio che ha destato preoccupazione tra le forze dell’ordine e i residenti.

Le condizioni della vittima

Fortunatamente, il pensionato non è in pericolo di vita. Dopo essere stato soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono stabili, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella sua vita e in quella dei suoi familiari. La rapidità dei soccorsi ha sicuramente contribuito a evitare conseguenze più gravi, ma la paura di un attacco simile aleggia ora tra gli abitanti della zona.

Indagini in corso

Le indagini sull’agguato sono attualmente in corso e sono condotte dai carabinieri della stazione di Padru e dal Reparto territoriale di Olbia. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’accaduto, ma le prime informazioni indicano che l’autore della fucilata si è dileguato subito dopo il colpo, facendo perdere le sue tracce. Questo aspetto rende la situazione ancora più allarmante, poiché non si esclude la possibilità che l’agguato possa essere legato a motivazioni personali o a questioni di altro genere.

La reazione della comunità

La notizia dell’agguato ha suscitato una forte reazione tra i cittadini di Padru e delle zone limitrofe. Molti esprimono preoccupazione per la propria sicurezza e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. La comunità si è unita in un appello per la pace e la tranquillità, sottolineando l’importanza di vivere in un ambiente sicuro. Questo episodio, sebbene isolato, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica in Sardegna, un tema che merita attenzione e interventi adeguati.