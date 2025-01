Tre persone a bordo di un’auto rubata a Mirandola, in fuga a tutta velocità, hanno ignorato l’alt imposto dai carabinieri. Inseguiti durante la notte, hanno eseguito manovre pericolose, finendo per schiantarsi contro un palo. L’inseguimento è iniziato a Bevilacqua, frazione del comune di Crevalcore.

Fuga spericolata in auto rubata a Mirandola

Tutto è iniziato quando i carabinieri sono stati avvisati di un’auto sospetta, una Volkswagen Golf, che circolava a bassa velocità vicino a delle abitazioni recentemente vittime di furti. Arrivati sul posto, i militari hanno imposto l’alt al conducente, ma l’uomo ha accelerato, dando il via a un inseguimento.

La fuga è stata breve: pochi minuti dopo, l’automobilista ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo della cabina elettrica. Due dei passeggeri sono riusciti a scappare e sono ancora ricercati. Uno di loro, un 15enne, è stato raggiunto dai Carabinieri e fermato.

Le indagini hanno riscontrato che l’auto era stata rubata qualche giorno prima nel parcheggio della stazione ferroviaria di Mirandola, in provincia di Modena.

Fuga spericolata in auto rubata a Mirandola: fermato un giovane di 15 anni

Portato in caserma il giovane di 15 anni è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e ricettazione in concorso. Al termine degli adempimenti, il giovane è stato affidato al padre, convocato dai Carabinieri e messo al corrente della situazione.