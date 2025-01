Un grave incidente stradale è avvenuto nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio, tra le vie di Saronno. Secondo quanto riferito dalle autorità. pare che due automobili si siano scontrate. Cinque persone sono rimaste ferite in totale; tra di esse ci sono anche due bambine piccole.

Incidente a Saronno, scontro tra auto: 5 feriti, tra cui 2 bambine

Erano circa le ore 18 del pomeriggio di ieri quando sulla statale 527, in prossimità del Decathlon a Saronno, due automobili si sono scontrate con violenza. A distanza di qualche ora dall’accaduto, l’esatta dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, così come le responsabilità dello stesso. Quello che si sa è, però, il tremendo esito dell’incidente: 5 persone rimaste ferite. I sanitari hanno, infatti, portato le loro cure a una donna di 41 anni, una di 60 e una di 86, oltre a due bambine di 7 e 9 anni. Dalle prime informazioni che sono giunte dal luogo dello scontro, pare comunque che nessuna delle coinvolte abbia riportato lesioni troppo gravi o profonde.