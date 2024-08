Un terribile incidente mortale si è verificato vicino al lago di Scanno, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Il tragico bilancio è di un morto e un ferito.

Fuoristrada precipita da un sentiero a Scanno: un morto e un ferito

Un incidente mortale si è verificato nella nottata tra lunedì 19 e martedì 20 agosto 2024, su un sentiero di montagna vicino al lago di Scanno, in Abruzzo. Il bilancio è di un morto e un ferito. Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per il recupero di una coppia di ragazzi romani, come riportato da Adnkronos. Il loro fuoristrada si è ribaltato dal sentiero in località Frattura, nei pressi del Lago di Scanno.

Incidente a Scanno: i soccorsi

Una volta arrivato sul posto, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del conducente del fuoristrada. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo hanno accompagnato a valle la compagna della vittima, che era in evidente stato di shock. La salma dell’uomo, una volta che il magistrato ha dato la sua autorizzazione, è stata portata a valle con mezzi fuoristrada del Soccorso Alpino.