Questa mattina, mercoledì 24 luglio, si è verificato un incidente sulla Aurelia, a Loano. Un furgoncino è andato a schiantarsi contro il dehor di un bar, investendo cinque persone.

Furgone travolge dehor a Loano: 5 feriti

Un terribile incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 24 luglio, sulla Aurelia, a Loano, in Liguria. Un furgoncino è andato a finire sul marciapiede, schiantandosi contro il dehor di un bar e investendo cinque persone. Per il momento non è chiaro cosa sia successo e per quale motivo l’uomo alla guida del furgone abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo. Il fatto si è verificato poco prima delle 8, all’incrocio tra via Trento e via Trieste.

Loano, furgoncino contro dehor: ferite 5 persone

Sul luogo dell’incidente sono arrivate quattro ambulanze e un’automedica del 118. Il bilancio dell’incidente è di cinque persone ferite, trasportate in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nello schianto è rimasta ferita in modo grave. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia stradale che sta effettuando tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.