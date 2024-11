Furlan dei City Angels a OSA 2024: "Qui imprenditori solidali"

Milano, 13 nov. (askanews) – Imprenditoria e solidarietà unite più che mai nell’edizione 2024 di OSA 360, l’evento di due giorni a Milano nel quale si sono incontrati e confrontati quasi 2000 imprenditori. Fra gli interventi sul palco, ha stupito in particolare quello di Mario Furlan, fondatore dei City Angels, volontari che ogni notte si mettono a disposizione per aiutare chi ne ha bisogno sulle strade delle principali città italiane. Proprio da qui l’incontro con un imprenditore in difficoltà diventato senzatetto, che si è rialzato con l’aiuto dei City Angels e anche del network creato da OSA: “Questo è un network di imprenditori solidali. Noi da 30 anni e in 22 città, aiutiamo i senzatetto sulle strade. Questi ‘angeli’ hanno aiutato anche un imprenditore che, fregato dal suo socio, era finito a dormire alla stazione di Lambrate. Noi abbiamo fatto qualcosa per lui, ma il grande aiuto è arrivato dopo un articolo del Corriere della Sera e una chiamata di Mirco Gasparotto, che ci ha contattato attraverso Umberto Gonnella. Mirco, con il suo spirito veneto e pragmatico, ha inciso immediatamente sulla vita di questa persona, trovandogli un posto letto, un lavoro e dandogli soldi per le spese di necessità. Lì ho capito cosa significa OSA: non solo imprenditori importanti che aiutano a portare avanti l’Italia, ma anche persone con un grande cuore”.