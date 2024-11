Un furto audace nel cuore di Milano

Il 14 novembre, Milano è stata teatro di un furto audace che ha visto come vittima il noto cantante Stash, frontman della band The Kolors. Mentre si trovava in corso di Porta Romana, il 38enne, il cui vero nome è Antonio Fiordispino, è stato avvicinato da due ladri che hanno messo in atto una distrazione ingegnosa. Con la scusa di un gatto sotto la sua auto, i malviventi hanno colto l’occasione per sottrargli uno zaino contenente beni di valore, tra cui quattro orologi pregiati e un computer portatile.

Indagini rapide e recupero della refurtiva

Grazie all’intervento tempestivo della polizia, in meno di 24 ore gli agenti della squadra mobile sono riusciti a rintracciare e recuperare la refurtiva. I ladri, un anglo-algerino di 50 anni con precedenti penali e un marocchino di 27 anni, entrambi irregolari in Italia, sono stati bloccati in un appartamento in via Civitali, dove gli orologi erano stati nascosti in una lavatrice. Questo rapido intervento ha dimostrato l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità nella capitale lombarda.

Un fenomeno in crescita: furti mirati ai VIP

Il furto subito da Stash non è un caso isolato. Negli ultimi anni, Milano ha visto un aumento dei furti mirati ai VIP e alle persone abbienti, specialmente in zone frequentate da turisti e celebrità. Le tecniche utilizzate dai ladri, come quella di distrarre la vittima con una scusa plausibile, sono diventate sempre più sofisticate. Le autorità stanno intensificando le indagini per capire se i due uomini fermati avessero già messo in atto simili colpi in passato, prendendo di mira hotel di lusso e boutique frequentate da persone facoltose.