Frattamaggiore, furto in banca nella notte: ladri approfittano dei lavori in corso

Alcuni malviventi avrebbero approfittato dei lavori in corso che hanno portato alla chiusura della filiale della banca Unicredit di Frattamaggiore, nel Napoletano, per mettere a segno un furto nella notte.

L’allarme è stato dato stamattina, lunedì 2 dicembre, quando quando il personale incaricato della vigilanza dell’istituto di credito in via Vittorio Emanuele III, a seguito dell’avvenuto furto, avrebbe contattato il 112. Prontamente sul posto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Caivano, che si sono occupati di ricostruire quanto accaduto in nottata.

I ladri avrebbero effettuato l’irruzione durante i lavori in corso presso la filiale dell’istituto di credito che aveva comportato la chiusura temporanea dell’attività. I colpo sarebbe avvenuto in nottata, quando i malviventi hanno asportato la cassa continua della filiale Unicredit di Frattamaggiore.

Sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri, che si tanno occupando di effettuare la dovuta identificazione dei responsabili. Stando alle informazioni per ora in possesso, il valore del bottino sarebbe ancora in fase di quantificazione.