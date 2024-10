Furto banche dati: Foti, 'sinistra muta ieri, ciarliera oggi'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Il fronte della sinistra, pressoché muto nel caso del dossieraggio di Striano e Natoli, cerca oggi di buttarla in caciara a fronte di un altro vaso di Pandora di illeciti controlli e di violazione della privacy che si e’ aperto a Milano. Anche la pretesa di addossare al centrodestra responsabilità nella vicenda appare sintomatico dell’intenzione delle sinistre di volere ostinatamente aprire fronti polemici e ciarlieri, anziché convenire sui profili al limite dell’eversione della vicenda. Se non altro perché, come emerge dalle indagini, proprio esponenti delle istituzioni eletti nel centrodestra sono tra i destinatari, unitamente ai componenti delle rispettive famiglie, della morbosa ricerca di chissà quali informazioni da parte di una rete spionistica che annovera tra le sue fila anche dipendenti infedeli dello Stato". Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"Il senso di responsabilità di fronte a fatti così gravi – dice ancora Foti – dovrebbe suggerire alle forze politiche un atteggiamento responsabile. All’evidenza così non è per la sinistra e non resta che prenderne atto. Anche stavolta i proclami della sinistra fazione vengono prima della tutela degli interessi della Nazione”.