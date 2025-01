Un furto che segna la vita di un atleta

La storia di Fabrizio Calza, un ex atleta paralimpico di 32 anni, ha colpito profondamente la comunità di Barriera di Milano a Torino. Fabrizio, affetto da spina bifida dalla nascita, ha dedicato gran parte della sua vita al basket, rappresentando anche l’Italia in competizioni internazionali. Tuttavia, un evento sfortunato ha cambiato drasticamente la sua quotidianità: il furto della sua carrozzina, un oggetto che per lui rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma anche la sua indipendenza.

Il valore di una carrozzina personalizzata

La carrozzina rubata, di marca Küschall Champion, ha un valore economico significativo, stimato intorno ai 7.000 euro. Ma il valore va ben oltre il prezzo: era stata personalizzata per soddisfare le specifiche esigenze di Fabrizio, dotata di uno schienale posturale e di un cuscino antidecubito. Inoltre, era equipaggiata con una barra per un propulsore elettrico, un accessorio che consente a Fabrizio di muoversi autonomamente. Solo questo componente ha un costo superiore ai 1.000 euro. La perdita di questo strumento ha costretto Fabrizio a dipendere dagli altri per ogni spostamento, un duro colpo per chi ha sempre lottato per la propria autonomia.

La mobilitazione della comunità

La notizia del furto ha suscitato una forte reazione nella comunità locale. Sui social media, Fabrizio ha lanciato un appello accorato, sperando che il ladro si renda conto della gravità del gesto e restituisca la carrozzina. La risposta è stata immediata: molti cittadini hanno espresso solidarietà e indignazione, offrendo il proprio aiuto nella ricerca del mezzo rubato. In aggiunta, è stata avviata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per supportare Fabrizio nell’acquisto di una nuova carrozzina, dimostrando che la comunità è pronta a unirsi per sostenere uno dei suoi membri in difficoltà.