Il Papa si è rivolto ai grandi della Terra, spiegando loro che per la pace è fondamentale una buona politica. Per questo ha fatto loro un appello importante.

G7, Papa Francesco ai grandi della Terra: “Una buona politica per la pace”

Papa Francesco ha chiesto “una buona politica” per “la pace“. “Può funzionare il mondo senza politica? Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica? La nostra risposta a queste ultime domande è: no! La politica serve!” ha dichiarato il Pontefice, citando la sua Enciclica Fratelli Tutti. Il Papa ha sottolineato l’importanza della “sana politica” per “guardare con speranza e fiducia al nostro avvenire“.

Papa Francesco ha spiegato che la società ha gravi carenze strutturali che si possono risolvere solo andando alla radice e che solo una politica sana potrebbe riuscire ad ottenere qualcosa di importante, coinvolgendo tutti i settori e tutti i saperi. “Sembra che si stia perdendo il valore e il profondo significato di una delle categorie fondamentali dell’Occidente: la categoria di persona umana” ha dichiarato il Papa, che ha parlato anche dell’intelligenza artificiale e della tecnologia, che ha un forte impatto sulla società e “deve avere un’ispirazione etica“.

Giorgia Meloni a Papa Francesco: “Le sue parole sono d’ispirazione per tutti”

“Grazie davvero ancora per aver accettato il nostro invito, grazie per la prima volta di un pontefice al G7, grazie per le sue parole che sono chiaramente fonte ispirazione per ciascuno noi” ha dichiarato Giorgia Meloni, dopo l’intervento di Papa Francesco al G7. La premier lo ha ringraziato per aver dato la sua disponibilità per ascoltare gli interventi degli altri leader.