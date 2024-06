Papa Francesco raccomanda omelie brevi, massimo otto minuti, per mantenere l'attenzione dei fedeli. Un invito alla concisione per trasferire efficacemente la Parola di Dio

Il rischio di appisolarsi durante la Messa è reale: Papa Francesco, durante l’Udienza Generale di questa mattina in Piazza San Pietro, ha sottolineato l’importanza di omelie brevi e incisive, consigliando ai sacerdoti di non superare gli otto minuti.

Papa Francesco esorta i preti: “Omelie di massimo otto minuti”

Il Pontefice ha affermato che omelie troppo lunghe rischiano di far addormentare i fedeli, osservando che «la gente ha ragione» a sentirsi stanca.

Papa Francesco ha ribadito che l’omelia deve servire a «trasferire la Parola di Dio dal libro alla vita». Ha sottolineato che, tra le molte parole ascoltate durante la Messa o la Liturgia delle Ore, ce n’è sempre una destinata a ciascuno di noi, che può illuminare la nostra giornata e animare la nostra preghiera. L’importante è non lasciare che queste parole cadano nel vuoto.

Per essere efficace, l’omelia dovrebbe concentrarsi su «un’immagine, un pensiero, un sentimento», evitando di dilungarsi troppo. Il Papa ha osservato che spesso i preti parlano a lungo senza essere compresi.

Papa Francesco ai preti: “Omelie da non più di otto minuti”

La durata di otto minuti per l’omelia non è casuale: durante il pontificato di Benedetto XVI, si era osservato che otto minuti è il tempo medio di concentrazione degli ascoltatori. Nel 2008, Ratzinger convocò un’assemblea generale del Sinodo dei Vescovi dedicata alla «Parola di Dio», durante la quale suggerì di definire un tema principale e non voler dire troppe cose.

Anche all’inizio dello scorso anno, Papa Francesco aveva criticato le omelie troppo astratte, incapaci di toccare l’anima e la vita delle persone. Il Pontefice ha sottolineato che le prediche dovrebbero essere concrete e piene di significato, capaci di risvegliare lo spirito con la potenza dello Spirito Santo, evitando discorsi impeccabili ma privi di impatto emotivo.