Si è spento all’età di 82 anni Gaetano Salvemini, ex calciatore e allenatore molfettese che guidò il Bari dal 1988 al 1991. Tuttavia, tanti i successi raggiunti nella sua carriera.

La carriera di Gaetano Salvemini

Gaetano Salvemini è stato un giocatore di calcio ed allenatore, nato a Molfetta nel 1942 e deceduto a Reggio Emilia, oggi, 6 settembre del 2024, a 82 anni.

Nella sua lunga carriera è stato nelle giovanili del Milan prima di proseguire a Venezia, Mantova, Como ed Empoli dove era stato per tre anni dal 1970 e dove ha chiuso la carriera nel ’78 iniziando quella da allenatore nelle giovanili.

Lo si ricorda maggiormente per le sue migliori stagioni dal 1985 al 1991 quando guidò in A prima l’Empoli e poi il Bari con cui vinse anche una Mitropa Cup nel 1990. Tuttavia, ha allenato anche Cesena, Palermo, Genoa, Lucchese e Cremonese. Nel 1996 con i Grifoni vinse il Trofeo Anglo-Italiano.

Tornò in rossoblù nel 1997-98 ma fu esonerato dopo un punto in cinque gare. L’ultima esperienza in panchina è stata nel 2001 a Monza in B. Si ritirò a Gualtieri, vicino Reggio Emilia, e si dedicò alla famiglia.

Lutto nel calcio per la morte di Gaetano Salvemini

La SSC Bari si è unita al cordoglio per la scomparsa dell’ex allenatore con un post sui social:

“Tutta la SSC Bari si unisce al dolore della famiglia Salvemini per la scomparsa di Gaetano, indimenticato tecnico dei biancorossi con cui vinse la Mitropa Cup nel ’90. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutto il popolo biancorosso”.

Messaggio di cordoglio anche dall’Empoli. Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Gaetano Salvemini, prima calciatore e poi allenatore azzurro.