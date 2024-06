Angelo Paina, ex attaccante della Dea, aveva giocato due stagioni dal 1977 al 1979. L’ex calciatore è morto all’età di 75 anni, presso il centro Alzheimer nel quale era ricoverato dal 2017.

Il cordoglio dell’Atalanta

La squadra ha voluto ricordare l’immenso attaccante degli anni ’70: arrivato nel 1977 disputando con i bergamaschi due campionati.

Il comunicato, pubblicato sul sito ufficiale, sottolinea la tristezza e il cordoglio per la scomparsa del campione:

“Atalanta in lutto. È scomparso Angelo Paina. Paina, attaccante centrale, ha vestito la maglia nerazzurra nelle stagioni 1977-1978 e 1978-1979. Sono complessivamente state 43 le sue presenze in campo con l’Atalanta, mentre sono stati 7 i gol realizzati”.

Il team sottolinea che il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia atalantina sono vicini ai familiari, ai quali sono rivolte le più sincere e commosse condoglianze.

La carriera di Angelo Paina

Paina aveva vestito anche le maglie di Milan, con il quale aveva effettuato quattro partite ufficiali, Padova debuttando tra i professionisti a fine anni Sessanta e Taranto, Spal e Triestina. Ritirandosi definitivamente nel 1980.

In carriera ha collezionato 38 presenze e 3 reti in Serie A e 182 presenze e 43 reti in Serie B. Oltre a ciò, tra i successi raggiunti c’è anche la vittoria di un Europeo Under 19.