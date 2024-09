Garibaldi espone le motivazioni per le quali non mantiene contatti con gli ex partecipanti del Grande Fratello, chiedendosi "Cosa hanno fatto".

All’interno dell’abitazione del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha mantenuto buoni legami con la maggior parte dei partecipanti. Tuttavia, una volta fuori, ha concluso la sua amicizia con Anita Olivieri e si è raramente mostrato in compagnia di altri ex concorrenti, ad eccezione di Beatrice Luzzi. A una domanda di un suo follower su perchè abbia perso il contatto con gli altri partecipanti, Garibaldi ha lasciato intendere che alcune persone sono state poco sincere dietro le sue spalle. “Perché non ho più rapporti con quasi nessuno degli ex partecipanti? Quando sono uscito, ho scelto di prendermi del tempo per me stesso. Era qualcosa che avevo desiderio di fare, volevo riprendere le redini della mia vita. Gli altri, al contrario, avevano già delle mansioni e delle agenzie, mentre io mi trovavo senza niente. Quindi ho avuto il compito di gestire la mia vita da solo, senza l’aiuto di nessuno. Ho dedicato tutto il mio tempo a loro durante il mio soggiorno nella casa del Grande Fratello, quindi una volta fuori, voglio dedicare del tempo a me stesso. Ho interrotto certi rapporti perché ho visto che alcune persone mi hanno pugnalato alle spalle anche di fronte alla macchina da presa, figuriamoci cosa avrebbero potuto fare dietro le quinte. Non ho sbagliato in nulla!” Giuseppe adesso… Garibaldi: “Perché non partecipo alle feste degli ex partecipanti?”. “Non faccio parte del corpo docente. Poiché non ho un contratto fisso, posso gestire la mia vita come meglio credo, essendo un lavoratore precario. Quest’anno non lavorerò più in un ambiente scolastico, visto che non ho ricevuto alcuna offerta e ho intenzione di intraprendere altre strade, sperimentare cose che mi piacciono. Perché non partecipo alle feste degli ex partecipanti? Non sono stato invitato. Il momento più bello del mio GF? L’uscita è stata magnifica, un momento emozionante che ricorderò per sempre. Ci sono stati anche altri momenti gratificanti dopo la mia uscita. Se mi sono pentito di aver fatto qualcosa nel corso

Certo, esistono eventi dei quali mi sono rammaricato, tuttavia non dell’esperienza generale, assolutamente no, la farei di nuovo immediatamente.