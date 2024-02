GB: Bank of England si divide ma lascia tasso invariato al 5,25%

Roma, 1 feb. -(Adnkronos) - Come già la Bce e la Fed, anche la Bank of England prende tempo davanti all'ipotesi di invertire la marcia sui tassi. Nella riunione del comitato di politica monetaria appena conclusa la banca centrale ha così deciso - in linea con le aspettative - di ...

Roma, 1 feb. -(Adnkronos) – Come già la Bce e la Fed, anche la Bank of England prende tempo davanti all'ipotesi di invertire la marcia sui tassi. Nella riunione del comitato di politica monetaria appena conclusa la banca centrale ha così deciso – in linea con le aspettative – di lasciare il tasso di riferimento (Bank Rate) fermo al 5,25%. Ma la decisione non è stata indolore: infatti sui 9 membri dell'MPC tre hanno votato in dissenso, con due membri che hanno addirittura proposto un nuovo incremento di 25 punti mentre un altro avrebbe voluto un taglio di 25 punti.