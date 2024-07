Gb: Marattin, 'risultato dimostra che spazio al centro c'è'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "In Gran Bretagna - che pure ha il sistema elettorale che più di tutti spinge alla polarizzazione - un partito liberal-democratico e autonomo dai due poli prende il 12%. In Francia, anch’essa con un sistema maggioritario, sebbene a doppio turno - ha preso...

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – "In Gran Bretagna – che pure ha il sistema elettorale che più di tutti spinge alla polarizzazione – un partito liberal-democratico e autonomo dai due poli prende il 12%. In Francia, anch’essa con un sistema maggioritario, sebbene a doppio turno – ha preso il 20%". Lo dice Luigi Marattin, deputato di Italia Viva.

"Buffo invece come in Italia, paese con un sistema elettorale per due terzi proporzionale, tutti facciano a gara a dirci che 'non c’è spazio al centro, dovete stare o di qua o di là'", conclude.