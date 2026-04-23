Genova conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato oggi l’ordine del giorno straordinario, presentato con prima firma della capogruppo Pd Martina Caputo, che avvia il percorso per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica e figura tra...

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato oggi l’ordine del giorno straordinario, presentato con prima firma della capogruppo Pd Martina Caputo, che avvia il percorso per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria di Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica e figura tra le più autorevoli e amate della storia italiana.

“Si tratta di un atto politico di grande valore simbolico e civile – scrive il Pd in una nota -, che riafferma il legame profondo tra Genova e un protagonista centrale del Novecento, esempio di integrità morale, antifascismo, impegno democratico e fedeltà ai principi della Costituzione.

Il 2026 rappresenta un anno altamente significativo: ricorrono infatti i 130 anni dalla nascita e i 36 dalla scomparsa di Pertini. Tuttavia, il senso dell’iniziativa va ben oltre la dimensione commemorativa. Con questo ordine del giorno, il Consiglio comunale sceglie di rendere attuale e vivo il messaggio politico e umano di Pertini, indicandolo come punto di riferimento in una fase storica segnata da profonde trasformazioni e incertezze.

La figura di Pertini è indissolubilmente legata alla storia repubblicana: perseguitato dal regime fascista, protagonista della Resistenza, dirigente del Comitato di Liberazione Nazionale, fino alla sua elezione al Quirinale nel 1978, in uno dei momenti più drammatici della vita del Paese, segnato dal terrorismo e dalla crisi delle istituzioni, all’indomani del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro”.

(via X/@silviasalis)

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