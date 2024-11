Un capotreno di 40 anni delle Ferrovie dello Stato è stato accoltellato su un treno regionale poco dopo le 13, presso la stazione di Genova Rivarolo. L’aggressione è avvenuta durante il controllo dei biglietti.

Capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti: una coppia fermata

L’episodio è avvenuto intorno alle 13,30 di oggi, lunedì 4 novembre, all’altezza della stazione ferroviaria di Rivarolo. Il capotreno stava effettuando il controllo dei biglietti sul treno 12042, partito da Brigole e diretto a Busalla, quando è stato aggredito da una coppia, presumibilmente priva di titolo di viaggio. Gli aggressori, descritti come due persone di origine nordafricana, sono stati identificati grazie alle testimonianze raccolte e fermati dai carabinieri.

Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sull’accaduto.

Capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti: ricoverato in gravi condizioni

A Rivarolo il 118 ha inviato l’automedica Golf 2 e un’ambulanza della Croce Rosa Rivarolese: il capotreno è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Avrebbe riportato una profonda ferita al fianco.

Disagi sulla linea a seguito dell’aggressione

Trenitalia ha spiegato che la circolazione ferroviaria è rimasta rallentata nel nodo di Genova in direzione Busalla dalle ore 13:15 alle 14:30 per consentire i rilievi dell’autorità giudiziaria a seguito dell’aggressione. L’azienda ha aggiunto che sta seguendo attentamente l’evolversi della situazione e si è attivata per fornire al dipendente tutto il supporto necessario.