A Genova due sorelle di circa trent'anni sono cadute dal quarto piano: una muore, l'altra è in pericolo di vita. Indagini in corso

Tragedia questa mattina a Genova, dove due sorelle sono precipitate dal quarto piano, cadendo nell’androne di un palazzo a Sampierdarena. Una delle donne è deceduta per le ferite riportate, mentre l’altra è in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Due sorelle precipitano nell’androne di un palazzo a Genova

Il tragico episodio è avvenuto questa mattina, martedì 7 gennaio, al civico 16 di via Cantore a Genova, nel quartiere Sampierdarena. Sul luogo sono giunti tempestivamente gli operatori del 118, la polizia e i vigili del fuoco. Purtroppo, per una delle due giovani donne non c’è stato nulla da fare: la vittima, una 32enne, è deceduta a causa delle gravi ferite.

La sorella, di cinque anni più grande, è invece in condizioni critiche. Stabilizzata sul posto, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, dove le sue condizioni restano molto gravi.

Due sorelle precipitano nell’androne di un palazzo a Genova: le indagini

Sulla tragedia sta indagando la Squadra mobile di Genova, che sta esaminando tutte le possibili ipotesi.

Le due ragazze, di nazionalità albanese, sono cadute da una finestra interna di dimensioni ridotte. Questo particolare potrebbe far pensare a un suicidio, forse deciso da entrambe o da una sola, con l’altra che avrebbe tentato di salvarla, precipitando anch’essa. Tuttavia, i contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire.