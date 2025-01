Una donna di 76 anni è stata trovata morta a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dopo che un incendio è scoppiato nella propria abitazione.

Incendio nel pisano: morta una donna

Stamane, poco prima dell’alba, un incendio è scoppiato all’interno di una casa popolare a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Le fiamme si sono sviluppare in una camera da letto e, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato il corpo senza vita di una donna di 76 anni, morta a causa delle esalazioni. Sono stati i vicini a dare l’allarme.

Incendio nel pisano: chi era la donna morta

La donna morta nell’incendio scoppiato nel proprio appartamento nel pisano si chiamava Carmela De Lucia e aveva 76 anni. Quando i vicini hanno dato l’allarma sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato allo scoppio dell’incendio, le cui cause sono appunto ancora in fase di accertamento. Sul posto anche il sindaco Fabio Mini, per poter seguire personalmente la vicenda.