Georgia: mozione Della Vedova-Quartapelle, 'governo sostenga democrazia'

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Il governo si adoperi in seno al Consiglio europeo al fine di ribadire che l’Unione europea non defletterà dalla sua ferma posizione nei confronti della Georgia a sostegno della democrazia, a cominciare da elezioni libere ed eque, dello stato di diritto, continuando ad appoggiare forme partecipative e nonviolente della società civile, e per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e valori fondamentali”. È il dispositivo riportato nella mozione a prima firma Della Vedova-Quartapelle sulla situazione in Georgia a seguito delle elezioni del 26 ottobre scorso.

I parlamentari sottolineano quanto sia “nell’interesse europeo mantenere viva la prospettiva europea della Georgia senza tuttavia cedere sui valori fondanti dell’Unione”, riportano la risoluzione del PE che, nella seduta di giovedì 28 novembre, “ha approvato una risoluzione che denuncia le gravi irregolarità delle recenti elezioni e chiede che se ne tengano di nuove entro un anno, sotto supervisione internazionale” e citano le “decine di migliaia di manifestanti che si sono riversati nelle strade di Tbilisi con la bandiera europea, protestando contro la decisione del governo di congelare il processo di adesione della Georgia all’Ue”.