Germania: auto su folla, polizia, 'non ci sono indicazioni di un attacco'

Berlino, 2 mag. (Adnkronos) – La polizia di Stoccarda ha dichiarato che non ci sono "indicazioni di un attacco" dopo che un'auto si è schiantata sulla folla nel centro della città, ferendo diverse persone. "In base alle indagini, i nostri colleghi sulla scena ritengono che si sia trattato di un tragico incidente", afferma la polizia in una dichiarazione sul suo account X.

Un'auto aveva travolto nel pomeriggio un gruppo di pedoni nel centro di Stoccarda provocando diversi feriti, alcuni in gravi condizioni. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.50 nei pressi della fermata della metropolitana Olgaeck.