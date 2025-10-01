Germania: Farnesina, 'nessun italiano coinvolto in esplosione Monaco di Baviera'

Berlino, 1 ott. (Adnkronos) – Nessun cittadino italiano risulta coinvolto nella esplosione che a Monaco di Baviera ha portato alla chiusura temporanea della Oktoberfest. Seguiranno altri aggiornamenti. Il Consolato d’Italia a Monaco sta assumendo ulteriori informazioni dalla autorità bavaresi. Lo comunica la Farnesina in una nota.
