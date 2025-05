Germania: Rubio, 'definire Afd partito estrema destra è tirannia mascherata'

Washington, 2 mag. (Adnkronos/Afp) - Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che in Germania sarebbe presente un "tirannia mascherata" dopo che i servizi segreti tedeschi hanno deciso di classificare il partito Alternativa per la Germania (AfD) come "estremista di d...

Washington, 2 mag. (Adnkronos/Afp) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che in Germania sarebbe presente un "tirannia mascherata" dopo che i servizi segreti tedeschi hanno deciso di classificare il partito Alternativa per la Germania (AfD) come "estremista di destra". "Questa non è democrazia, è tirannia mascherata", ha scritto su X, invitando le autorità tedesche a "fare marcia indietro".