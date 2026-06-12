Ghizzi (Aqa): acqua infrastruttura chiave per lo sviluppo

Mantova, 12 giu. (askanews) – “L’acqua questa importante e indispensabile risorsa, che dimostreremo – oggi pomeriggio nei lavori che verranno svolti all’interno del nostro bellissimo teatro Bibiena – diventa un’infrastruttura di grande importanza e sviluppo: è l’unica che in sol colpo coniuga innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale, rispetto dell’ambiente e sicurezza del territorio, ma anche grande capacità di sviluppo e di competitività industriale.

Insomma l’acqua risorsa assolutamente indispensabile ma grande volano di sviluppo del territorio dal punto di vista ambientale ed economico”. Lo ha dettoMassimiliano Ghizzi, presidente di Aqa (società del gruppo Tea che gestisce l’approvvigionamento idrico integrato nel territorio della provincia di Mantova) intervistato da askanews a Mantova alla seconda giornata del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.