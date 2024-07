Una forte scossa di terremoto ha colpito la città di Yamada, nella prefettura di Iwate, in Giappone

Alle ore 01:00 locali (le 12:13 in Italia), una scossa di terremoto ha colpito il nord del Giappone.

Forte scossa di terremoto in Giappone

La magnitudo è stata stimata intorno a 5.2 sulla scala Richter. L’epicentro è stato individuato nei pressi della città di Yamada, nella prefettura di Iwate. Quest’ultima si trova nella regione di Tōhoku, sull’isola di Honshū, ed è la seconda prefettura per superficie dopo Hokkaidō.

Profondità di 9 chilometri

Secondo le autorità, il sisma si è verificato a una profondità di circa 9 chilometri. Le autorità giapponesi stanno monitorando la situazione, ma al momento non si hanno notizie di danni a persone o edifici.

Terremoto di magnitudo 5.9 nella regione di Ishikawa

A giugno, l’isola era stata colpita da un altro terremoto. Il sisma aveva avuto origine nella regione centro-settentrionale di Ishikawa, che si stava ancora riprendendo dalla distruzione lasciata da un potente sisma il 1° gennaio 2024. Una forte scossa di magnitudo 5.9 è stata segnalata nella parte settentrionale della penisola di Noto, seguita da un terremoto di magnitudo 4.8 e poi da diverse scosse minori nelle due ore successive, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese. In quell’occasione non si è verificato alcuno tsunami. Cinque case, già danneggiate dal precedente terremoto, sono crollate nella città di Wajiima, tuttavia, secondo la prefettura di Ishikawa, non sono stati segnalati ulteriori danni.