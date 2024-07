Una scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha fatto improvvisamente tremare le Filippine, localizzandosi principalmente nella parte Occidentale della costa di Mindanao. Il sisma, pur essendo molto forte, non ha generato la diramazione di un’allerta tsunami associata alla grande isola situata nel sud dello Stato asiatico. L’informazione è stata riportata dall’istituto geofisico americano USGS.

Filippine, terremoto di magnitudo 7.1: i dettagli

Nel corso della notte italiana fra il 10 e l’11 luglio 2024, è stata segnalata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nelle Filippine. Il sisma ha avuto come epicentro Zamboanga, una delle città più note sull’isola di Mindanao (dove vivono 457.000 persone), sita in particolare nella sua zona occidentale. L’ipocentro del fenomeno sismico, invece, ha avuto una profondità corrispondente a circa 621 chilometri. Le autorità locali hanno comunicato che, per il momento, non ci sono stati particolari danni a cose o persone e nessuna allerta tsunami è stata diramata.