Sono stati attimi di apprensione e di paura, quelli vissuti dai cittadini napoletani nella notte fra ieri e oggi, quando è stata diramata la notizia che un terremoto aveva colpito l’area del Vesuvio. La scossa, non trascurabile dal punto di vista della potenza sulla scala Richter, anche se non così di alta frequenza, ha colpito proprio il parco nazionale più noto della Campania.

Paura a Napoli, terremoto nel Vesuvio: i dettagli

La mezzanotte del 5 luglio era scattata da 52 minuti, quando i sismografi dell’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) segnalano una consistente scossa di terremoto in un luogo molto particolare. Il sisma, di magnitudo 2.3 sulla scala Richter aveva, infatti, colpito Napoli, ma non la martoriata zona dei Campi Flegrei, ormai soggetta a scosse a cadenza quasi giornaliera. Ad essere interessata dal terremoto, infatti, era stata l’area del parco nazionale del Vesuvio. Un luogo che, se associato a terremoti, non può che non far pensare alle peggiori catastrofi naturali, ma che fortunatamente in questo caso sono state subito scongiurate.

Napoli, scossa di terremoto nel Vesuvio: nessun danno

Un sisma di tale intensità, seppur come detto non può essere trascurato, è classificato come ‘molto leggero‘ dagli esperti e solitamente non causa alcun tipo di danno. E anche in questo caso è stato così: nessun danno nè a cose nè a persone.