Gic 2026: Binda (Autovictor Srl), ‘servizi a 360° che risovono problema subappalto nei cantieri’

“Per la nostra azienda è importante partecipare a una manifestazione come questa per potersi confrontare con altre realtà imprenditoriali e per proporre le nostre soluzioni riguardo il montaggio di elementi prefabbricati”. In particolare “riusciamo, in certi casi, a evitare il problema di su...

“Per la nostra azienda è importante partecipare a una manifestazione come questa per potersi confrontare con altre realtà imprenditoriali e per proporre le nostre soluzioni riguardo il montaggio di elementi prefabbricati”. In particolare “riusciamo, in certi casi, a evitare il problema di subappalto che si verifica nei cantieri, in quanto possiamo dare loro sia il noleggio delle gru e delle piattaforme, nonché fornire anche le squadre di montaggio.

Pertanto, i clienti” scegliendo la nostra realtà “hanno un unico referente per trovare la soluzione più giusta alle loro esigenze, con un approccio integrato a 360°”. Così Andrea Binda, responsabile commerciale Autovictor Srl, alla sesta edizione del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile.

Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

https://www.youtube.com/watch?v=dqrMFEMrr14