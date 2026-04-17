Gic 2026: Craighero (StercheleGroup), ‘prefabbricazione con nodo a umido è nostra unicità’

“Abbiamo deciso di partecipare a questa fiera per rendere il nostro lavoro più visibile e per far conoscere le nostre proposte al mercato. StercheleGroup è un'azienda di prefabbricazione dal 1962: siamo in grado di gestire l'aspetto strutturale dell'edificio, anche dal punto di vista della rispo...

“Abbiamo deciso di partecipare a questa fiera per rendere il nostro lavoro più visibile e per far conoscere le nostre proposte al mercato. StercheleGroup è un’azienda di prefabbricazione dal 1962: siamo in grado di gestire l’aspetto strutturale dell’edificio, anche dal punto di vista della risposta sismica, e diamo una prefabbricazione unica, che viene definita ‘con il nodo a umido’, dove il getto di calcestruzzo completa la posa dei nostri prefabbricati per rendere la struttura monolitica”.

Lo ha detto Daniele Craighero, direttore commerciale sistemi costruttivi presso StercheleGroup, intervenendo all’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 18 aprile. Ad organizzare la kermesse, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

https://www.youtube.com/watch?v=iq7lSHu6LJ0