Gic 2026: Ghersoni (Agres), ‘presentiamo prototipo betonpompa con braccio da 31 metri’

“Quest'anno abbiamo esposto questa betonpompa con un braccio da 30 metri, ancora a livello prototipale, e riusciremo a immetterla nel mercato italiano a partire dal primo trimestre dell'anno prossimo. L'ambito a cui teniamo di più è quello della sicurezza, anche perché la problematica principal...

“Quest’anno abbiamo esposto questa betonpompa con un braccio da 30 metri, ancora a livello prototipale, e riusciremo a immetterla nel mercato italiano a partire dal primo trimestre dell’anno prossimo. L’ambito a cui teniamo di più è quello della sicurezza, anche perché la problematica principale riguarda proprio la sicurezza degli operatori che si occupano di queste macchine”.

Così Luca Ghersoni, amministratore unico Agres, dealer per Putzmeister e Sany in Italia, alla sesta edizione del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

https://www.youtube.com/watch?v=Qv9m3B5BMMs