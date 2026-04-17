Gic 2026: Ruggiu (Atecap), ‘cambiamento epocale per calcestruzzo: ora più importante prestazione

“Siamo in una fase epocale di cambiamento del calcestruzzo perché si passa da una fase in cui era importante la prescrizione, a una fase, invece, dove risulta importante la prestazione del calcestruzzo. Qui entra in gioco la sostenibilità, un elemento fondamentale che, però, va di pari passo co...

“Siamo in una fase epocale di cambiamento del calcestruzzo perché si passa da una fase in cui era importante la prescrizione, a una fase, invece, dove risulta importante la prestazione del calcestruzzo. Qui entra in gioco la sostenibilità, un elemento fondamentale che, però, va di pari passo con la durabilità del calcestruzzo: nel prescriverlo, bisogna tener conto di entrambe”.

Lo ha detto Giuseppe Ruggiu, presidente Atecap, intervenendo all’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. La manifestazione, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è targata Mediapoint & Exhibitions.

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