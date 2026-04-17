Gic Piacenza 2026: vicesindaco Bongiorni, ‘aiuta promozione tessuto produttivo locale’

“L'economia piacentina è attiva e la partecipazione di numerose realtà rende merito a un lavoro che si sta facendo e su cui ha senso continuare ad investire. Le imprese hanno un valore intrinseco in quanto tali e poter dare loro un luogo nel quale incontrarsi e confrontarsi credo sia un vantaggi...

“L’economia piacentina è attiva e la partecipazione di numerose realtà rende merito a un lavoro che si sta facendo e su cui ha senso continuare ad investire. Le imprese hanno un valore intrinseco in quanto tali e poter dare loro un luogo nel quale incontrarsi e confrontarsi credo sia un vantaggio per tutti. La potenzialità e la possibilità di incrociare mondi anche non piacentini, e questo è il vero valore, aiuta sia nella promozione del tessuto produttivo locale sia nel far incontrare l’operatore e il fornitore con il cliente o l’erogatore di servizi affini”.

Lo afferma Matteo Bongiorni, vicesindaco di Piacenza, in occasione dell’edizione 2026 del Gic – Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, in svolgimento alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile e firmata Mediapoint & Exhibitions.

https://www.youtube.com/watch?v=u1sBN9RinG4