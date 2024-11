Gioco pubblico, Testa (FdI): Armonizzare legislazione

Roma, 8 nov. (askanews) – “Il gioco pubblico è un settore fondamentale per il bilancio dello Stato: parliamo di un indotto di 11 miliardi di euro e di migliaia di posti di lavoro. Certamente, l’obiettivo del legislatore è non solo armonizzare le regole che esistono a livello nazionale – troppo spesso gli esercenti sono costretti a confrontarsi con una normativa frammentata che varia da provincia a provincia e da Regione a Regione – ma sarebbe fondamentale abbassare la pressione fiscale”. Lo ha dichiarato Guerino Testa (FdI), segretario Commissione Finanze della Camera nel corso di un The Watcher Talk, il format di The Watcher Post. “Lo spostamento dei giocatori dal gioco fisico a quello online – ha aggiunto – dipende dalla fiscalità, più che dalla tecnologia. Ovviamente, il Covid ha avuto un effetto importante ma negli ultimi anni l’unico settore colpito è stato quello fisico con continui aumenti fiscali”, ha concluso Testa.