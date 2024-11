Su Instagram, la consigliera genovese Francesca Ghio, che ha denunciato in Consiglio comunale la violenza sessuale subita a 12 anni, racconta della chiamata ricevuta dalla premier Giorgia Meloni.

Le parole della consigliera Francesca Ghio sui social

“Buonasera presidente, sono Francesca e sono morta a 12 anni e anche per colpa di persone come lei che, pur avendo il potere nelle mani, pur avendo gli strumenti per cambiare, scelgono di guardare da un’altra parte trovando continuamente un capro espiatorio e deresponsabilizzare le istituzioni, addossando al singolo. La colpa per evitare di risolvere il problema, nascondendolo dietro parole retoriche: sono figli sani di un sistema malato, non è uno slogan è la realtà“.

La consigliera genovese Francesca Ghio conclude la frase ispirandosi a quanto ha detto alcuni giorni fa la sorella di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio.

La consigliera ha ringraziato la presidente Giorgia Meloni per la vicinanza, ma ha precisato che non ha parlato per cercare supporto morale, poiché la sua morale è solida e sono le sue sorelle a occuparsi delle sue lacrime. Ha spiegato di aver parlato per porre fine al dolore che ha vissuto, affinché nessun’altra persona debba subire la stessa sorte.

“Se davvero sono arrivata al presidente Meloni allora lo dimostri con la potente azione politica che ha nelle sue mani. È una responsabilità e un privilegio poter usare la politica per risolvere i problemi. Le parole ora risuonano vuote come il buio che ho attraversato”.

La richiesta della consigliera Francesca Ghio a Giorgia Meloni

“‘Sono madre’, mi ha detto al telefono. Sono madre anch’io e lotto per mia figlia e anche per la sua, per i figli e le figlie di tutti noi. Per fare in modo che non ci sia un altro dolore evitabile. Dire a me, a Gino, a Chiara a tutti i cuori frantumati e le ossa rotte che vi dispiace serve solo a voi stessi per sentirvi meglio con quello che avete o non avete fatto”.

Francesca Ghio ha affermato che è necessario un cambiamento, evidenziando come lei e chi ha vissuto esperienze simili siano il grido forte e deciso di tutte le persone che non hanno più voce.

Ghio ha 29 anni ed è esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. Per le violenze che ha denunciato in aula, la Procura di Genova ha aperto un fascicolo contro ignoti.