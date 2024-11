Un grido di dolore e speranza

La recente testimonianza di Francesca Ghio, consigliera comunale di Genova, ha scosso l’opinione pubblica. Attraverso un post su Instagram, Ghio ha condiviso la sua esperienza di violenza sessuale subita all’età di 12 anni, un evento che ha segnato profondamente la sua vita. La consigliera ha denunciato non solo l’atto in sé, ma anche l’indifferenza delle istituzioni che, pur avendo il potere di cambiare le cose, spesso scelgono di voltarsi dall’altra parte. “Sono figli sani di un sistema malato”, ha affermato, sottolineando la necessità di un cambiamento radicale nella società.

La chiamata con la premier

Durante una chiamata con la premier Giorgia Meloni, Ghio ha raccontato di aver ricevuto una risposta che, sebbene comprensiva, non ha soddisfatto le sue aspettative. “Sono madre, mi ha detto al telefono – prosegue – ma sono madre anche io”, ha riferito Ghio, evidenziando la connessione emotiva che ogni genitore dovrebbe avere nei confronti del dolore altrui. La consigliera ha espresso la sua frustrazione per le parole di conforto che, purtroppo, non si traducono in azioni concrete. “A noi serve un cambiamento”, ha ribadito, richiamando l’attenzione su un problema che non può più essere ignorato.

Un appello alla responsabilità collettiva

Francesca Ghio non si è limitata a raccontare la sua storia personale, ma ha lanciato un appello a tutti noi. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle persone che più non hanno voce”, ha dichiarato, invitando la società a prendere coscienza della gravità della situazione. La sua testimonianza è un invito a riflettere su come le istituzioni e la società civile possano e debbano collaborare per prevenire la violenza e garantire un futuro migliore per le nuove generazioni. La lotta contro la violenza non è solo una questione individuale, ma un impegno collettivo che richiede la partecipazione attiva di tutti.