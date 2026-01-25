Giorgia Meloni contro Trump: le sue dichiarazioni sugli alleati sono inaccettabili

Le dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai soldati italiani in Afghanistan hanno suscitato una forte reazione da parte di Giorgia Meloni, la quale ha espresso il suo sostegno e difeso il prezioso contributo dell'Italia in missione.

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, in cui afferma che i soldati alleati in Afghanistan sarebbero rimasti in retroguardia, hanno suscitato un’ondata di indignazione tra i leader europei, in particolare in Italia. La premier Giorgia Meloni ha espresso il suo stupore, definendo tali affermazioni inaccettabili e sottolineando l’importanza del rispetto reciproco tra nazioni alleate.

Le reazioni ufficiali in Italia

La risposta della premier Giorgia Meloni è giunta dopo le dichiarazioni del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che avevano già manifestato il loro disappunto. Sin dalle prime ore della giornata, le opposizioni politiche avevano esortato la premier a reagire, chiedendo di difendere l’onore dei militari italiani. Tra i leader che si erano pronunciati a favore del riconoscimento del sacrificio dei soldati in missione figurano il premier britannico Keir Starmer e il polacco Donald Tusk.

Il costo umano dell’impegno italiano

Nella sua dichiarazione, il premier Giorgia Meloni ha messo in evidenza il sacrificio sostenuto dall’Italia in Afghanistan. 53 soldati italiani hanno perso la vita e oltre 700 sono rimasti feriti durante quasi vent’anni di operazioni militari. Questo impegno, ha sottolineato Meloni, non può essere minimizzato, specialmente da parte di un paese alleato come gli Stati Uniti, con i quali l’Italia condivide un legame di solidarietà e rispetto.

La necessità di una risposta formale

Il Ministro della Difesa, Crosetto, ha annunciato l’intenzione di inviare una lettera formale al Segretario alla Difesa statunitense per esprimere il disappunto dell’Italia. Ha sottolineato che la risposta dovrebbe basarsi su atti formali, piuttosto che su parole, per evidenziare il valore delle Forze Armate italiane. La gravità delle affermazioni di Trump, ha affermato, non può essere trascurata.

Il contesto delle dichiarazioni di Trump

Le parole di Trump sono state pronunciate durante un’intervista a Fox News, nella quale ha sostenuto che gli alleati Nato, inclusa l’Italia, non avrebbero mai avuto un ruolo significativo sul campo di battaglia. Tale affermazione ha suscitato reazioni non solo in Italia, ma anche nel Regno Unito e in Francia, dove i leader hanno ritenuto necessarie delle scuse pubbliche per le affermazioni considerate offensive.

Il valore dell’alleanza atlantica

Meloni ha concluso la sua dichiarazione ribadendo che l’amicizia tra Italia e Stati Uniti è fondamentale, basata su valori condivisi e su una collaborazione storica. Tuttavia, ha sottolineato che tale amicizia deve essere accompagnata da un rispetto reciproco, per mantenere salda la solidarietà che è alla base dell’Alleanza Atlantica.

In questo contesto, il Ministro Tajani ha ricordato il contributo degli italiani in Afghanistan, evidenziando che i nostri soldati erano in prima linea e meritano riconoscimento e rispetto. Ha ribadito che le affermazioni di Trump non possono offuscare il sacrificio di coloro che hanno servito il paese con onore.

La polemica ha dato origine a un dibattito più ampio sulle relazioni transatlantiche e sul ruolo dell’Italia all’interno della Nato, mettendo in luce l’importanza di mantenere una comunicazione aperta e rispettosa tra alleati.