Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: "In paese l'aspettano per i selfie"

Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: "In paese l'aspettano per i selfie"

Giorgia Meloni è tornata in vacanza in Puglia e a Ceglie Messapica c'è grande fermento tra coloro che desiderano incontrarla.

Giorgia Meloni è tornata in vacanza in Puglia, con la sua famiglia. A Ceglie Messapica c’è grande fermento tra le persone che desiderano un selfie con la premier, come lo scorso anno.

Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: le giornate in famiglia

Giorgia Meloni è in vacanza in Puglia e ha scelto di nuovo le campagne di Ceglie Messapica per le sue ferie estive. Con lei la figlia Ginevra, la sorella Arianna Meloni con le sue bambine e il marito, il ministro per l’Agricoltura Francesco Lollobrigida, e l’ex compagno Andrea Giambruno. Presenti forze dell’ordine e molti cronisti a presidiare la masseria Beneficio, dove la premier ha trascorso la notte. Da domenica 11 agosto è tornata in Puglia, dove trascorrerà qualche giorno di vacanza in famiglia. Ha cenato a Borgo Egnazia, resort di lusso che a giugno ha ospitato il G7, e poi si è trasferita nella masseria scelta anche lo scorso anno.

Giorgia Meloni in vacanza in Puglia: “In paese l’aspettano per i selfie”

A Ceglie Messapica c’è grande fermento. I commercianti sperano di poter incontrare Giorgia Meloni e scattare qualche selfie con lei, come è accaduto lo scorso anno. In Puglia è presente anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che sta trascorrendo le sue vacanze in Salento. I due potrebbero incontrarsi nella masseria Beneficio, come accaduto la scorsa estate, per discutere di qualche tema caldo in un clima più rilassato.