La spedizione olimpica dell’Italia a Parigi 2024 è andata ottimamente e con la medaglia d’oro della squadra femminile di volley, ottenuta proprio l’ultimo giorno di gare, non si poteva concludere in un modo migliore. La soddisfazione da parte delle più alte cariche dello Stato è massima, e lo dimostrano le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e del presidente Sergio Mattarella.

Olimpiadi, i ringraziamenti di Mattarella: i quarti posti al Quirinale

Mattarella, subito dopo la finale di pallavolo tra Italia e Usa, finita con la schiacciante vittoria per 3 a 0 delle azzurre che ha assicurato l’ennesima medaglia d’oro della spedizione italiana, ha voluto parlare al telefono con il presidente del Coni, Giovanni Malagò. “Le ragazze sono state strepitose. Non ci sono parole per dire quanto siano state brave” – avrebbe detto Mattarella – “La prego di rivolgere i miei complimenti al presidente Manfredi, a Velasco e a tutte le ragazze. Non ho perso una gara del loro torneo, ero certo che avrebbero vinto. Nel medagliere siamo noni, senza il problema della squadra maschile saremmo stati sopra la Corea”. Mattarella, poi, ha ufficializzato anche una lieta novità per la consueta cerimonia post-Olimpiade. Il prossimo 23 settembre, al Quirinale, non saranno infatti invitati solo gli atleti che sono andati a medaglia, ma anche i (numerosissimi) quarti posti.

Olimpiadi, il messaggio di Giorgia Meloni agli atleti italiani

Anche la leader di Fratelli d’Italia e premier del Paese, Giorgia Meloni, ha ringraziato tutti gli atleti che hanno fatto parte dell’entusiasmante Olimpiade parigina: “Complimenti a tutti gli atleti italiani che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi. 12 medaglie d’oro, 13 d’argento, 15 di bronzo e tanti altri azzurri che per pochissimo non sono saliti sul podio, ma che hanno lottato fino all’ultimo. Grazie per aver incarnato al meglio lo spirito olimpico, per averci fatto sognare e per aver portato in alto i colori dell’Italia nel mondo. Siamo orgogliosi di voi!“.