Gianmarco Tamberi è rimasto profondamente deluso per questa finale che è stata condizionata dai suoi problemi di salute. Il campione azzurro si è sfogato ai microfoni Rai, spiegando di aver rinunciato a tanto per lo sport.

Olimpiadi, le parole di Tamberi: “Ho dato tutto allo sport, non me lo meritavo”

Sul volto di Gimbo Tamberi si legge una delusione profonda, confermata dal suo sfogo ai microfoni Rai. “Mi spiace da morire, nonostante tutto quello che è successo mi ero convinto che avrei potuto fare quel qualcosa che… ho lavorato così tanto per questa gara. Cerco solo di non pensarci, voglio stare tranquillo perché mi fa male” sono state le sue parole dopo la finale condizionata dai problemi di salute.

“Sono sincero, non mi meritavo quello che è successo domenica scorsa e quello che è successo ieri sera. Non me lo meritavo. Ho dato tutto allo sport” ha dichiarato il campione azzurro, sottolineando di non aver mai cambiato vita per i successi ottenuti e di essere arrivato con la giusta fame di vittoria, con la speranza di farcela. “Non riesco ad accettarla. Era quella che sentivo come l’ultima vera gara, quella per cui dedichi la vita perché io lo sport lo affronto così dedicandogli la vita, in questi anni non mi sono mai fermato a guardare quello che avevo raggiunto perché non volevo mai essere soddisfatto delle cose fatte e volevo continuare a lottare e sfruttare questo. Mi dispiace da morire” ha aggiunto, mostrando tutta la sua delusione.

Tamberi parla dei sacrifici: “Perdi tanto per strada e ti perdi una famiglia”

“Il ruolo di portabandiera? Sicuramente sono state delle grandi emozioni. Però io ho lavorato per la mia gara” ha spiegato Gianmarco Tamberi, sottolineando che ha sempre cercato di tenere lontane le emozioni che erano diverse da quelle del salto, per essere concentrato al 100%. “In quello forse sbagliando a questo punto, perché poi se succede quello che è successo oggi ti perdi tanto per strada e ti perdi magari una famiglia che avremmo voluto fare tre anni fa” ha aggiunto il campione azzurro.