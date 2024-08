Nella giornata di oggi si era diffusa una profonda preoccupazione per le condizioni di salute di Gianmarco Tamberi, che poche ore fa aveva annunciato di aver avuto un’altra colica renale. Dallo staff medico hanno confermato la presenza di un calcolo renale non ancora espulso.

Tamberi parteciperà alla finale del salto in alto

La malattia avrebbe potuto compromettere la finale del salto in alto, in programma per questa sera. Tuttavia, il portabandiera azzurro ha condiviso sui social parole che fanno ben sperare. “I will be there!” ha scritto su Instagram postando una sua foto, questa volta senza flebo.

Continuano gli accertamenti medici

L’azzurro aveva spiegato di essere stato trasportato al pronto soccorso dopo aver vomitato sangue e di avere ancora un calcolo renale che non è stato espulso. “Vi aggiorno” aveva scritto sui social nel pomeriggio, ringraziando tutti i suoi sostenitori ma sottolineando anche l’amarezza che la situazione aveva generato “perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando meritano quanto meno una risposta. Ho sognato tutto per questo giorno tranne di vivere un incubo così…“.

La posizione della FIDAL

Oggi la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha diramato un comunicato in merito: “A seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, si è verificato che non sussistono impedimenti assoluti alla partecipazione dell’atleta alla finale olimpica di questa sera“. Anche il presidente della FIDAL, Stefano Mei, è intervenuto sulla questione. “Lui vuole gareggiare, ma bisogna vedere se non c’è nulla di problematico. È chiaro che non deve correre alcun rischio” ha dichiarato ai microfoni di Casa Italia.