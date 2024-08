Olimpiadi 2024, nuova colica renale per Tamberi: “Non so come farò”

Olimpiadi Parigi 2024, Tamberi: "Un'altra colica renale, non so come farò"

Olimpiadi Parigi 2024, Tamberi: "Un'altra colica renale, non so come farò"

Gianmarco Tamberi ha annunciato sui social network di aver avuto una nuova colica renale durante la notte, a poche ore dalla finale dell’alto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“È tutto finito. Stanotte un’altra colica renale. Non so come farò, ma andrò in pedana” ha scritto Gianmarco Tamberi sui social network a poche ore dalla finale dell’alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una nuova colica renale ferma il sogno di Tamberi di ripetere l’oro dell’alto di Tokyo. Per questo l’atleta azzurro ha sfogato la sua frustrazione e la sua disperazione su Instagram, sottolineando che “è tutto finito“.

Olimpiadi, Tamberi: “Dolore lancinante”

“Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un’altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa” ha dichiarato Gianmarco Tamberi, aggiungendo che è riuscito a battere il destino una volta dopo l’infortunio nel 2016, ma che stavolta pensa abbia vinto lui. “Scenderò in pedana comunque stasera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare” ha aggiunto l’azzurro.